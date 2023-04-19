Алекс Топольский "наехал" на победительницу "Холостяка" Лозовицкую: "Отпусти, ты единственная, кто застрял в прошлом"

Бизнесмен заявил, что чувствует, что Екатерине тяжело пережить их разрыв.
Недавнее интервью победительницы реалити "Холостяк-12" Екатерины Лозовицкой Славе Демину задело бизнесмена Алекса Топольского, который был главным героем шоу.
После этого интервью в сторис своей страницы в Instagram Топольский вышел на связь с фанами и рассказал, что думает по поводу услышанного. Бизнесмен заявил, что хотел бы все выразить лично Екатерине, но она заблокировала его в соцсетях. Так что мужчина решил ответить Лозовицкой публично.
Топольский отметил, что почувствовал, что Екатерине тяжело отпустить их разрыв и посоветовал ей все же "отпустить" его и "жить своей жизнью":
"В интервью я видел ненависть, обиду и скрытую агрессию. Я чувствую, что тебе сложно отпустить наш с тобой разрыв, но старайся. Отпусти. Ты знаешь, я не отвечал на твои посты с подколами, я просто не видел смысла отвечать, потому что я знаю, что тебе до сих пор болит. Я искренне не хочу, чтобы тебя эти негативные эмоции съедали изнутри. Ты молодая, красивая, умная девушка, живи своей жизнью. Отпусти. Понимаешь, мы все уже живем своей жизнью, ты единственная, кто застрял в прошлом", – выразил свое мнение Топольский.
Также экс-"Холостяк" считает, что говоря о нем, Екатерина Лозовицкая хайпует и привлекает новых подписчиков в соцсетях.
Напомним, что во время разговора со Славой Деминым Екатерина Лозовицкая вспомнила о своих отношениях с Алексом Топольским и отметила, что с ней он не был расслаблен и что с ним женщине надо быть мягкой. Также Екатерина отказалась оценивать мудрость Алекса по 10-балльной шкале, отметив, что не хорошо так поступать. Но Екатерина добавила, что у нее плохие мысли по поводу Топольского и что ему еще предстоит взрослеть.
Кроме того, Лозовицкая призналась, что сейчас она находится в новых отношениях и назвала своего бойфренда мудрым мужчиной.
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