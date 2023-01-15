Алекс Топольский признался, как его мама отнеслась к выбору сына в финале шоу "Холостяк"

Главный герой романтического проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский рассказал, как его мама отреагировала на выбор сына в финале.

Покорить сердце бизнесмена на шоу удалось модели Екатерине Лозановской. Между парой возникла настоящая "химия" во время съемок. Впрочем, поклонников интересовал вопрос, как к выбору Алекса отнеслась его мама.

Как ответил Топольский в сторис в Instagram, во время съемок проекта его маме симпатизировала и вторая финалистка — Александра Мудрая. Однако, по мнению мамы Топольского, Екатерина больше подходит ее сыну.

"Маме импонировали обе девушки. Но она, как и в серии предположила, что с Катей больше вероятность создать длительные отношения, культивируя семейные ценности. И я рад, что наши мысли сошлись", — поделился бизнесмен.

Фото: instagram.com/alex_topolsky

Ранее Алекс Топольский поделился романтическими фотографиями с Екатериной Лозановской после проекта.

Читайте также: