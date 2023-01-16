Алекс Топольский рассказал, как с Екатериной Лозовицкой скрывался от публики после финала "Холостяка"

Главный герой романтического шоу "Холостяк-12" Алек Топольский вспомнил, как им с победительницей Екатериной Лозовицкой пришлось скрываться от публики после финала.

Долгое время паре не разрешалось показываться вместе на глазах у людей вместе. Однако проводить время вместе и видеться вне камер все же хотелось.

Именно поэтому Алексу и Екатерине приходилось придумывать разные способы, чтобы остаться незамеченными. Один из таких забавных случаев бизнесмен вспомнил в интервью Славе Демину.

"После финала у нас были "шпионские игры". Я помню один момент, когда мы с Катей договорились встретиться в кафе. Я пришел, а она уже сидит, но я ее не вижу. Смотрю налево, направо, не вижу ее. Вижу сидит пингвин в очках, такой куртке, закутан. Я смотрю и вижу, что это Катя. Я тоже в куртке, закутан. Жара нереальна, а мы сидим два таких эскимоса. Это было очень смешно", — вспомнил Топольский.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал, как к его выбору в финале проекта отнеслась его мама.

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