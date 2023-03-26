Алекс Топольский рассказал о своей избраннице и объяснил, почему не удаляет фото с Лозовицкой

Знаменитость поделилась подробностями личной жизни.
Бизнесмен и главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский пообщался с поклонниками и рассказал о своей избраннице, которую встретил после проекта.
В частности, девушке знаменитости 23 года. Она дизайнер и производит женское нижнее белье. У девушки даже есть собственный бренд. Начала парочка встречаться больше двух месяцев назад. А вот пока имя избранницы Алекс тщательно скрывает.
Топольский признался, что для него это была любовь с первого взгляда. Почти сразу бизнесмен понял, что это та девушка, с которой он хочет построить отношения.
"Она меня привлекла с первого взгляда, да. И уже с первого диалога я понял, что это мой человек. Я ценю его доброту, искренность, целеустремленность, красоту как внешнюю, так и внутреннюю, она очень светлый человек", — поделился Алекс.
Топольский подчеркнул, что возлюбленная его поддерживает. Также девушку не смущает, что он участвовал в романтическом шоу, где искал вторую половинку.
"Она умная девушка, относится так же, как и к любому другому моему опыту в прошлом. Ее не смущает этот факт", — отметил бизнесмен.
Кстати, после шоу "Холостяк-12" Алекс пытался построить отношения с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой. В фотоблоге бизнесмена остались их совместные фотографии. Топольский объяснил, что не удаляет их, ведь это просто снимки, которые ничего не значат . Избранницу Алекса не беспокоят фото возлюбленного с другой девушкой.
Отметим, о новом романе Алекса Топольского стало известно в январе. Тогда бизнесмен поделился первым совместным фото со своей избранницей.
Читайте также: