Алекс Топольский рассказал о своей избраннице и объяснил, почему не удаляет фото с Лозовицкой

Бизнесмен и главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский пообщался с поклонниками и рассказал о своей избраннице, которую встретил после проекта.

В частности, девушке знаменитости 23 года. Она дизайнер и производит женское нижнее белье. У девушки даже есть собственный бренд. Начала парочка встречаться больше двух месяцев назад. А вот пока имя избранницы Алекс тщательно скрывает.

Имя возлюбленной Алекс пока не спешит рассекречивать / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Топольский признался, что для него это была любовь с первого взгляда. Почти сразу бизнесмен понял, что это та девушка, с которой он хочет построить отношения.

"Она меня привлекла с первого взгляда, да. И уже с первого диалога я понял, что это мой человек. Я ценю его доброту, искренность, целеустремленность, красоту как внешнюю, так и внутреннюю, она очень светлый человек", — поделился Алекс.

Это была любовь с первого взгляда / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Топольский подчеркнул, что возлюбленная его поддерживает. Также девушку не смущает, что он участвовал в романтическом шоу, где искал вторую половинку.

"Она умная девушка, относится так же, как и к любому другому моему опыту в прошлом. Ее не смущает этот факт", — отметил бизнесмен.

Девушка поддержит Алекса в его затеях / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Кстати, после шоу "Холостяк-12" Алекс пытался построить отношения с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой. В фотоблоге бизнесмена остались их совместные фотографии. Топольский объяснил, что не удаляет их, ведь это просто снимки, которые ничего не значат . Избранницу Алекса не беспокоят фото возлюбленного с другой девушкой.

Парочка понимает друг друга / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Отметим, о новом романе Алекса Топольского стало известно в январе. Тогда бизнесмен поделился первым совместным фото со своей избранницей.

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