Алекс Топольский впервые полностью показал новую девушку и похвастался романтическим свиданием

Бизнесмен и главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский впервые показал свою избранницу.

В частности, знаменитость тщательно скрывала возлюбленную. Однако на этот раз бизнесмен решил поступить иначе и наконец-то ее показал поклонникам. Топольский это сделал, когда рассказывал об их незабываемом свидании.

Алекс Топольский с девушкой / Фото: instagram.com/alex_topolsky

А встреча влюбленных была действительно романтичной. Сначала Алекс тщательно выбирал цветы для возлюбленной. Варианты были разные, и наконец-то бизнесмен подарил девушке розы.

"Прежде всего, я поехал выбирать цветы для моей. Первый вариант был таким… На самом деле я выбрал такой милый букет", — поделился Топольский.

Наверное, закрыл глаза смайликами, чтобы никто не сглазил / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Дальше парочка пошла на прогулку и заодно поужинала в ресторане.

Алекс Топольский с девушкой / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Вечер Алекса и его избранницы окончился на побережье моря. Там парочка наслаждалась компанией друг друга и говорила обо всем.

"И отправились наслаждаться видом моря. Мы целый вечер говорили обо всем на свете и не могли остановиться", – поделился Алекс.

Алекс Топольский с девушкой / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Напомним, со своей новой избранницей бизнесмен встречается уже два месяца. Впрочем, Алекс не спешит показывать ее публике, но обещает со временем это сделать. Пока известно, что девушке 23 года и у нее есть собственный бренд нижнего белья.

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