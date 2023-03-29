Алекс Топольский впервые полностью показал новую девушку и похвастался романтическим свиданием

Бизнесмен показал, как прошло его сказочное свидание.
Бизнесмен и главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский впервые показал свою избранницу.
В частности, знаменитость тщательно скрывала возлюбленную. Однако на этот раз бизнесмен решил поступить иначе и наконец-то ее показал поклонникам. Топольский это сделал, когда рассказывал об их незабываемом свидании.
А встреча влюбленных была действительно романтичной. Сначала Алекс тщательно выбирал цветы для возлюбленной. Варианты были разные, и наконец-то бизнесмен подарил девушке розы.
"Прежде всего, я поехал выбирать цветы для моей. Первый вариант был таким… На самом деле я выбрал такой милый букет", — поделился Топольский.
Дальше парочка пошла на прогулку и заодно поужинала в ресторане.
Вечер Алекса и его избранницы окончился на побережье моря. Там парочка наслаждалась компанией друг друга и говорила обо всем.
"И отправились наслаждаться видом моря. Мы целый вечер говорили обо всем на свете и не могли остановиться", – поделился Алекс.
Напомним, со своей новой избранницей бизнесмен встречается уже два месяца. Впрочем, Алекс не спешит показывать ее публике, но обещает со временем это сделать. Пока известно, что девушке 23 года и у нее есть собственный бренд нижнего белья.
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