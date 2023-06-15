Алекс Топольский впервые за полтора месяца вышел на связь и признался, что с ним произошло

Герой "Холостяка-12", бизнесмен Алекс Топольский впервые за полтора месяца вышел на связь с поклонниками и признался, что происходило в его жизни.

В Instagram-stories знаменитость поделился, что он решился на кардинальные перемены. Он переехал в другую страну, а именно в Таиланд. Бизнесмен поселился в Бангкоке.

"С одной стороны, Бали – это магическое место, где происходит много внутренних перемен в человеке: благодарность жизни, радость и удовольствие от всего вокруг, новый уровень осознанности", — поделился Алекс.

Алекс Топольский переехал в Таиланд / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Однако Топольский устал от Бали и переехал. Он выбрал развитый город Бангкок, ведь там много возможностей для личностного развития.

"Десять месяцев мне не хватало цивилизации. Вот эти петухи и курицы, которые вокруг нас бегали, бездомные собаки, этот хаос – мне вот этого хватило. Когда я приехал в Бангкок, я такой: "Где ты был десять месяцев!". Здесь такие возможности, здесь пахнет богатством", — поделился бизнесмен.

Алекс Топольский переехал в Таиланд / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Кстати, Алекс уже даже успел сходить на кастинг. Знаменитость попробовал себя в качестве актера. Топольский поделился, что в Бангкоке перед прослушиванием все кандидаты должны пройти тест на коронавирус.

Алекс Топольский в Таиланде / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Обязательная процедура перед прослушиванием в этой стране", – отметил бизнесмен.

Алекс Топольский в Таиланде / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал внезапно исчезла из социальных сетей. Знаменитость вышла на связь и призналась, что с ней случилось и почему она на время отказалась от фотоблога.

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