Александр Эллерт официально подтвердил воссоединение с Ксенией Мишиной

Актриса простила любимого.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина после разрыва отношений в июле этого года так и не сказали, помирились ли они.

Александр только намекал, что ему удалось вернуть Ксению, сама же артистка вообще никак это не комментировала. Но вот Эллерт устроил любимой романтический сюрприз. Он пригласил ее полетать вечером над Киевом на вертолете. А когда они поднялись, Ксению ждал сюрприз в виде надписи из свечей "Люблю тебя Ксю".

Эллерт сделал сюрприз любимому / instagram.com/ellert_a

Этот романтический подарок не оставил Ксению равнодушной. В сториз своего Instagram Эллерт показал, как Ксения радовалась такому подарку. Избранница Александра с огромным букетом прыгала между свечей и не скрывала радости.

Ксения очень радовалась такому подарку / instagram.com/ellert_a

"Потом была тонна радости. И все! Поэтому больше не придумывайте! А еще мы решили, что в будущем совместных сторис будет безумно мало. Всем любви", — сообщил Эллерт и подтвердил примирения с любимой.

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