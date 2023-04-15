Александр Эллерт отреагировал на заявление Ксении Мишиной о том, что он ее "уничтожал морально"

Шоумен Александр Эллерт отреагировал на слова своей бывшей актрисы Ксении Мишиной об их абьюзивных отношениях.

На днях звезда "Крепостной" заявила о том, что во время романа с Эллертом он "уничтожал ее морально". После столь громких слов подписчики шоумена поинтересовались у него, что он думает на этот счет.

Эллерт дал краткий, но четкий ответ, в своих сторис в Instagram.

"У нее все, бл*, арбузеры", — написал бывший Мишиной.

Фото: instagram.com/ellert_a

Отметим, что в своем интервью Ксения также отметила, что во время войны Александр писал ей, однако помириться прежним влюбленным не удалось.

Также напомним, что пара познакомилась во время участия актрисы в шоу "Холостячка-1". После проекта Александр и Ксения некоторое время были вместе, но затем разбежались. Несколько раз они пытались вернуть любовь, но ничего не вышло.

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