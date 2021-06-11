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Александр Эллерт показал Ксению Мишину утром без макияжа

Александр Эллерт показал Ксению Мишину утром без макияжа

instagram.com/misha.k.ua

Влюбленные отдохнули в Карпатах.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина, которые ранее подогревали слухи о своем разрыве, все же вместе.

Последнюю неделю влюбленные наслаждаются отдыхом в Карпатах и делятся им с фанатами. Так, Александр Эллерт запостил черно-белую фотографию с подписью "Доброе утро". На фото юморист в черной куртке рядом с Ксенией, одетой в светлый топ и теплую кофточку. Волосы актрисы собраны в пучок, а на лице никакой косметики.

© instagram.com/ellert_a
instagram.com/ellert_a

Звездная пара отправилась на йогу ретрит в Карпаты. В горах Ксения и Александр оздоравливаются и улучшают физическое здоровье. Так, влюбленные овладевали практикой стояния на гвоздях, медитировали и занимались йогой.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина и юморист Александр Эллерт похвастались кольцами с алмазами. Украшения были специально выращены на крови.