Александр Эллерт показал себя в юности и рассказал, кем работал до своего успеха

Александр Эллерт показал себя в юности и рассказал, кем работал до своего успеха

Шоумен в свое время даже раздавал листовки.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который в середине августа разорвал отношения с Ксенией Мишиной, вспомнил свое прошлое.

Так, шоумен поделился с подписчиками своего Instagram архивными фото юношеских времен, а также рассказал, кем в свое время работал. Эллерт признался, что с детства мечтал зарабатывать много денег, однако шел к этому постепенно.

Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

"Я раздавал листовки, было время, работал на точечной сварке и план мой не вырисовывался — как же заработать те деньги, о которых я мечтал в школе. Потом я пошел играть в КВН, начал вести мероприятия, работать в ночных клубах и план начал понемногу вырисовываться. Я знал, сколько я хочу мероприятий проводить в месяц, куда мне расти, к каким мероприятиям. И шел постепенно-постепенно. Куда пришел, — вы знаете", — рассказал Эллерт.

Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

Напомним, что несколько месяцев назад, еще находясь в отношениях, Ксения Мишина посмеялась над Эллертом в студенческие годы со странной прической. Звезда "Крепостной" запостила архивное фото артиста, на котором он предстал 20-летним.

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