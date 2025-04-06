Александр Эллерт после бегства в США во время войны заявил о потере жилья: "Я бездомный"

Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a

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Украинский шоумен и экс-бойфренд актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт, который во время войны уехал в США, остался без жилья.

В Instagram звезда удивил своим новым статусом. Он признался, что неделю назад он отказался продлевать срок аренды жилья и теперь у него нет временного дома. Все свои вещи Эллерт отдал на хранение в специальное хранилище. И теперь путешествует в рамках своих американских туров без привязки к конкретному месту.

"Я бездомный человек. Уже неделю. Уезжая в тур, не стал подписывать новый договор на аренду. Паковал вещи в коробки, отвез в хранилище, посмотрел на них и почувствовал то же самое, когда выезжал из Донецка... Киева... Теперь из Лос-Анджелеса...", — написал юморист.

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Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a

Александр объяснил, что отказался от какого-либо жилья из-за изменения отношения к вещам. По его словам, теперь он хочет фокусироваться только на людях и моментах.

"Сейчас каждый день я в новом городе с пониманием, что не стены создают дом и не вещи делают уют... А люди. Новые, старые, забытые. Но в целом они — константа! Вещи будут в коробках. Я буду в моменте. В движении. На сцене. Среди людей. Возможно, именно в этом — мой дом. Посмотрим", — заявил шоумен.

Напомним, недавно певица Елена Тополя шокировала признанием, как ей отказали в визе США. Артистка удивила, почему обрадовалась этому.