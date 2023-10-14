Александр Эллерт признался, как выехал в США во время войны, и почему не переходит на украинский

Украинский шоумен и экс-бойфренд актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт пообщался с поклонниками в Instagram и честно ответил на их вопросы.

В частности, фаны до сих пор интересуются, как все же Эллерту удалось уехать из Украины во время полномасштабной войны. Шоумена оскорбляет тот факт, что, по мнению многих, он покинул нашу страну незаконно:

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат… никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально от**баться от меня", - написал Эллерт в грубой форме к фанам.

Отметим, как и раньше, Эллерт не говорит, какие же такие нормы законодательства позволяют ему свободно въезжать и уезжать из Украины, когда он захочет, и находиться в США столько времени, сколько ему нужно.

Как известно, по законодательству выезжать за границу во время военного положения могут мужчины, имеющие инвалидность и имеющие пенсионное удостоверение, или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Также имеют право выезд за границу те мужчины, родные которых погибли на войне, защищая Украину. Также покинуть Украину во время полномасштабной войны могут мужчины, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, или осуществляющие уход за лицами или ребенком с инвалидностью. Является ли основанием для выезда Эллерта из Украины во время войны что-либо из вышеупомянутого – шоумен молчит.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Также Александр Эллерт, отвечая на вопросы фанатов, объяснил, почему не переходит на украинский язык:

"Я не хочу врать себе в первую очередь, а потом и вам. Я живу в Америке, вся моя коммуникация на английском и русском языках. Поэтому буду честным и в соцсетях. Информация, которая будет касаться Украины, будет исключительно на украинском. Визиты в Чикаго, Украину, какие-то мероприятия или праздники искренне с украинским в сердце и на языке", – отметил Эллерт.

Напомним, ранее Александр Эллерт отреагировал на заявление Ксении Мишиной о том, что он ее "уничтожал морально".

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