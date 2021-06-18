Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения

Юморист посвятил актрисе пост в Сети.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который недавно показал фанам как увековечил свою любовь набив тату, написал смешное поздравления Ксении Мишиной.

Так, в своем фотоблоге юморист поделился необычным фото с актрисой. На фотографии Александр держит в своих ладонях Ксению, которая постает в разных образах. С помощью приложения Photoshop Эллерт разместил на снимке фото Мишиной, которая демонстрирует различные эмоции.

instagram.com/ellert_a

В подписи под фото юморист отметил, что сегодня день рождения не у одной Ксении, а во всех тех Ксениях, которых он видит каждый день в любимой.

"И у той, которая смеётся… У той, которая рычит… И у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… У той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прёт домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… У той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… У той, которая домашняя и у той, которая актриса… У той, которая опаздывает, потому что всегда спешит… У той, которая любит и у той, которую любят… У нежной… У вкусной… У красивой… У творческой… У "экономной"… У смешной… У мудрой и милой… У разной…", — подписал Александр.

Напомним, недавно Александр Эллерт и Ксения Мишина проводили вместе время в Карпатах. Влюбленные овладевали практикой стояния на гвоздях, медитировали и занимались йогой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку