Александр Эллерт уехал в США: шоумен ответил на хейт юзеров и снова нарвался на критику

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт уехал в США.
В настоящее время шоумен находится в Калифорнии. Об этом он написал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фотографии.
"Представьте, что вы только что прочитали огромный пост... В котором, если задавались, нашли ответы на все вопросы... А потом последнюю строчку: "Поэтому некоторое время буду в Калифорнии. Не проклинайте, все возвращается", – поделился он.
Сразу же победителя шоу "Холостячка" затравили в Сети. Пользователи возмутились, как Эллерт смог выехать из Украины во время войны.
- Сцикун. Отписка
- Жестокое сообщение, пока ребята на передовой
- Не хорошо! Ой, не хорошо, до тошноты! Доченьке теперь точно будет кем "гордиться"!
На хейт Александр решил ответить иронически. Впрочем, он так и не сообщил, почему уехал в Америку.
"Сразу после того, как Зеленский стал президентом, ко мне прилетел аист с письмом: "Теперь ты можешь не платить за коммуналку, нарушать скоростной режим, бесплатно есть во всех ресторанах, ежемесячно прилетать в села и забирать самую красивую девушку. И самое главное – не потеряй удостоверение автора "Квартала", ведь только с ним будут выпускать из страны. Никого больше, слышишь Саня, никого! Даже Порошенко. Только тебя, мой автор", – написал он.
Со своей стороны, мнение фолловеров разделились. Так, многие пользователи поддержали его.
- Читаю и удивляюсь тому, что никто и примерно не знает, почему Саша сейчас в Калифорнии, а какие бурные обсуждения развели, кто лежа на диване, кто от большого ума и "точного знания", что происходит в жизни Саши
- Молодец. Правильно, неважно из какой страны поддерживать ВСУ. Главное – вера в победу!
- Молодец! Ответ с сарказмом, но то, что нужно. А все, кому что-то не нравится, пусть не читают и не смотрят. Верю, что ты на своем месте сейчас и не меньше помогаешь ВСУ
Впрочем, ряд пользователей возмутились, что такие шутки не уместны во время войны.
- Бесстыдник, как хорошо, что меня окружают настоящие мужчины, а не мужчины-бабы
- Вспомни, что в стране война и люди сейчас гибнут. Уехал, так и уезжай, но что за показушное фырканье?
- Наши родители, братья, мужья.. Спят в окопах, держа оружие в руках, не видя своих детей и внуков... Вы себе в Калифорнии на солнышке, вы же отец, вы должны защищать своего ребенка, который живет в этой стране
Напомним, голливудский актер Лиев Шрайбер, во второй раз приехавший в Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также вместе со звездой футбола Андреем Шевченко они посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку.
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