Александр Эллерт уехал в США: шоумен ответил на хейт юзеров и снова нарвался на критику

В настоящее время шоумен находится в Калифорнии. Об этом он написал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фотографии.

"Представьте, что вы только что прочитали огромный пост... В котором, если задавались, нашли ответы на все вопросы... А потом последнюю строчку: "Поэтому некоторое время буду в Калифорнии. Не проклинайте, все возвращается", – поделился он.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Сразу же победителя шоу "Холостячка" затравили в Сети. Пользователи возмутились, как Эллерт смог выехать из Украины во время войны.

Сцикун. Отписка

Жестокое сообщение, пока ребята на передовой

Не хорошо! Ой, не хорошо, до тошноты! Доченьке теперь точно будет кем "гордиться"!

На хейт Александр решил ответить иронически. Впрочем, он так и не сообщил, почему уехал в Америку.

"Сразу после того, как Зеленский стал президентом, ко мне прилетел аист с письмом: "Теперь ты можешь не платить за коммуналку, нарушать скоростной режим, бесплатно есть во всех ресторанах, ежемесячно прилетать в села и забирать самую красивую девушку. И самое главное – не потеряй удостоверение автора "Квартала", ведь только с ним будут выпускать из страны. Никого больше, слышишь Саня, никого! Даже Порошенко. Только тебя, мой автор", – написал он.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Со своей стороны, мнение фолловеров разделились. Так, многие пользователи поддержали его.

Читаю и удивляюсь тому, что никто и примерно не знает, почему Саша сейчас в Калифорнии, а какие бурные обсуждения развели, кто лежа на диване, кто от большого ума и "точного знания", что происходит в жизни Саши

Молодец. Правильно, неважно из какой страны поддерживать ВСУ. Главное – вера в победу!

Молодец! Ответ с сарказмом, но то, что нужно. А все, кому что-то не нравится, пусть не читают и не смотрят. Верю, что ты на своем месте сейчас и не меньше помогаешь ВСУ

Впрочем, ряд пользователей возмутились, что такие шутки не уместны во время войны.

Бесстыдник, как хорошо, что меня окружают настоящие мужчины, а не мужчины-бабы

Вспомни, что в стране война и люди сейчас гибнут. Уехал, так и уезжай, но что за показушное фырканье?

Наши родители, братья, мужья.. Спят в окопах, держа оружие в руках, не видя своих детей и внуков... Вы себе в Калифорнии на солнышке, вы же отец, вы должны защищать своего ребенка, который живет в этой стране

Напомним, голливудский актер Лиев Шрайбер, во второй раз приехавший в Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также вместе со звездой футбола Андреем Шевченко они посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку.

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