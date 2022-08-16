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Александр Эллерт уехал в США: шоумен ответил на хейт юзеров и снова нарвался на критику

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Александр Эллерт уехал в США: шоумен ответил на хейт юзеров и снова нарвался на критику

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт уехал в США.

В настоящее время шоумен находится в Калифорнии. Об этом он написал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фотографии.

"Представьте, что вы только что прочитали огромный пост... В котором, если задавались, нашли ответы на все вопросы... А потом последнюю строчку: "Поэтому некоторое время буду в Калифорнии. Не проклинайте, все возвращается", – поделился он.

Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a
Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Сразу же победителя шоу "Холостячка" затравили в Сети. Пользователи возмутились, как Эллерт смог выехать из Украины во время войны.

  • Сцикун. Отписка
  • Жестокое сообщение, пока ребята на передовой
  • Не хорошо! Ой, не хорошо, до тошноты! Доченьке теперь точно будет кем "гордиться"!

На хейт Александр решил ответить иронически. Впрочем, он так и не сообщил, почему уехал в Америку.

"Сразу после того, как Зеленский стал президентом, ко мне прилетел аист с письмом: "Теперь ты можешь не платить за коммуналку, нарушать скоростной режим, бесплатно есть во всех ресторанах, ежемесячно прилетать в села и забирать самую красивую девушку. И самое главное – не потеряй удостоверение автора "Квартала", ведь только с ним будут выпускать из страны. Никого больше, слышишь Саня, никого! Даже Порошенко. Только тебя, мой автор", – написал он.

Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a
Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Со своей стороны, мнение фолловеров разделились. Так, многие пользователи поддержали его.

  • Читаю и удивляюсь тому, что никто и примерно не знает, почему Саша сейчас в Калифорнии, а какие бурные обсуждения развели, кто лежа на диване, кто от большого ума и "точного знания", что происходит в жизни Саши
  • Молодец. Правильно, неважно из какой страны поддерживать ВСУ. Главное – вера в победу!
  • Молодец! Ответ с сарказмом, но то, что нужно. А все, кому что-то не нравится, пусть не читают и не смотрят. Верю, что ты на своем месте сейчас и не меньше помогаешь ВСУ

Впрочем, ряд пользователей возмутились, что такие шутки не уместны во время войны.

  • Бесстыдник, как хорошо, что меня окружают настоящие мужчины, а не мужчины-бабы
  • Вспомни, что в стране война и люди сейчас гибнут. Уехал, так и уезжай, но что за показушное фырканье?
  • Наши родители, братья, мужья.. Спят в окопах, держа оружие в руках, не видя своих детей и внуков... Вы себе в Калифорнии на солнышке, вы же отец, вы должны защищать своего ребенка, который живет в этой стране

Напомним, голливудский актер Лиев Шрайбер, во второй раз приехавший в Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также вместе со звездой футбола Андреем Шевченко они посетили разбомбленную российскими оккупантами Бородянку.

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