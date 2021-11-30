Александр Градский незадолго до смерти женился на киевлянке, которая младше него на 35 лет

Артиста не стало 28 ноября.

Российский певец и композитор, один из основателей русского рока Александр Градский незадолго до смерти женился на украинке.

Артист 17 лет прожил в гражданском браке с актрисой, Мариной Коташенко. За это время женщина успела родить ему двоих сыновей. Впрочем, официально пара поженилась за месяц до смерти Градского. Именно Марина настаивала узаконить их брак, пишет Mk.ru.

Отметим, что Марина Коташенко родом из Киева. Девушка после школы сразу переехала в Москву. С Градским случайно познакомилась, когда ей было всего 19 лет. Марина стала четвертой супругой музыканта.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября. Артист попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации. Врачи, к сожалению, не смогли спасти жизнь музыканта.

Также известно, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

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