Александр Кривошапко довел до слез видео, как впервые за год встретился с 6-летней дочерью

Украинский певец Александр Кривошапко растрогал трогательным видео с дочерью Алисой, которую не видел год.

Роликом исполнитель поделился в Instagram. Кривошапко устроил 6-летней Алисе сюрприз. Девочке завязали повязкой глаза, а когда она их открыла, позади нее стоял папа.

Алиса была невероятно рада видеть родного человека. Тем временем Кривошапко взял дочь на руки и закружил с ней в объятиях.

"Я не видел тебя год. Самый сложный год в жизни без моего главного смысла. Любовь победит все", — отметил певец.

В комментариях поклонники были просто растроганы. Многие подписчики отметили, что после просмотра видео на их глазах выступили слезы: "Очень трогательно! Пусть все папы вернутся живы и здоровы", "до слез", "очень трогательно".

Напомним, недавно ведущий Даниэль Салем показал трогательное видео, как встретился с дочерью. Шоумен впервые с начала полномасштабной войны увидел девочку.

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