Александр Кривошапко и его женщины: дрался с Денисовой, не женился на маме своей дочери и браки на год

В украинского певца Александра Кривошапко довольно бурная личная жизнь.

Исполнитель был дважды женат, однако оба брака не закончились хеппи-эндом. После развода Александр долго не скучал в одиночестве и с головой уходил в новые отношения.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что известно о личной жизни Александра Кривошапко, что становилось причиной его разводов с женами и с кем он сейчас находится в отношениях.

Скандальный брак с Татьяной Денисовой с постоянными ссорами

Первой официальной женой Александра Кривошапко стала танцовщица Татьяна Денисова, которая сейчас поддерживает войну в Украине и живет в России. Они поженились 18 мая 2011 года и даже планировать обвенчаться.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / Фото: bajawhitehills.com

Татьяна старше Александра почти на 12 лет. Их брак был воспринят неоднозначно. Более того, даже родные и друзья отговаривали влюбленных узаконивать отношения.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / Фото: topclub.ua

Брак певца и танцовщицы был довольно бурным и страстным. Однако они постоянно то ссорились, то снова мирились, то разводились, то сходились. Точку в отношениях супруги поставили в 2012 году. Александр уехал от жены и стал жить сам. Как рассказывал певец, на решение развестись повлияли многие факторы. Они постоянно ссорились и даже дрались, ревновали друг друга и не давали творчески развиваться.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

"Бывало, что мы начинали ссориться за час до моего выезда. В восемь поезд, а в семь у нас только заканчивается драка. Я ее не бью, а она меня била, царапала", — говорил Кривошапко в интервью Viva!

Сама Денисова тоже подтверждала, что в их отношениях были драки. Правда, танцовщица говорила, что они оба не стеснялись поднимать друг на друга руку.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

"У нас даже доходит до царапин до крови, синяков. И чем дальше, тем наши взаимные увечья становятся серьезнее. И это пугает", — говорила танцовщица.

В 2012 году скандальные супруги окончательно развелись. Как сказал Кривошапко, причиной этого стала "патологическая ревность" Денисовой. А вот у танцовщицы была другая версия.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

"Он хотел, чтобы я полностью принадлежала ему. Я не привыкла в чем-то себе отказывать, я всегда обеспечивала себя сама и ни у кого ничего не просила. Если раньше я ездила с Сашей на все концерты, то в какой-то момент все это резко прекратилось, он остался без меня. Мы разъезжались в разные стороны, эта бесконечная ревность, ночные звонки друг другу, недоверие...", — говорила танцовщица.

Отношения с Мариной Кински, которая родила ему дочь

Второй избранницей исполнителя стала модель и актриса Марина Кински, родом из Запорожья. Их отношения Кривошапко почти не афишировал. Известно лишь, что пара познакомилась во время съемок фильма, где между ними вспыхнула искра.

Александр Кривошапко и Марина Кински / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

В августе 2017 года у пары родилась дочь, которую влюбленные назвали Алисой. Кстати, Кривошапко присутствовал на родах и поддерживал возлюбленную.

Александр Кривошапко и Марина Кински

Однако в отношениях Александра и Марины произошла трещина и наконец они разошлись. Что стало причиной – неизвестно. Кривошапко не комментировал это. В официальном браке пара не была.

С дочерью певец постоянно видится и общается. Исполнитель обожает Алису и называет ее "смыслом своей жизни".

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Брак на один год с косметологом Марией

Певец в сентябре 2022 года женился на косметологе Марии. До свадьбы пара встречалась более полутора лет. Правда, перед началом полномасштабной войны Александр и Мария разошлись. Как говорил Кривошапко, они постоянно ссорились, что и послужило причиной разрыва. Однако война сблизила влюбленных, так что они сошлись снова и даже поженились.

Александр Кривошапко с бывшей супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Мы немного были невнимательны друг к другу и много ссорились. Но когда началась война, и когда я увидел, как на самом деле она относится к моей семье, которая попала в очень сложную ситуацию, как она хочет помочь, как она стала для меня надежным тылом, и я решил не откладывать эту идею, и сделать это сразу – жениться", – рассказывал ранее Кривошапко.

Александр Кривошапко с бывшей супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Однако уже в октябре этого года стало известно, что пара не вместе. Александр не рассказывал о разводе и что именно стало причиной этого. Вероятно, супруги не находили общий язык и ссорились.

С кем Александр Кривошапко сейчас находится в отношениях

О разводе с Марией артист не сообщал. Он опубликовал фото с новой избранницей, что и дало понять, что со второй женой певец уже не вместе.

Александр Кривошапко с новой избранницей / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Исполнитель встречается с девушкой, по имени Кристина. Он находится с ней за границей. Об их отношениях почти ничего неизвестно, ведь Кривошапко не дает об этом никаких комментариев.

Александр Кривошапко с новой девушкой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

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