Александр Кривошапко на новых фото со свадьбы показал, как в США в третий раз женился

Украинский певец Александр Кривошапко порадовал новыми фото со своей свадьбы, которую он отыграл 3 января в США.

В частности, артист показал, как за границей женился. Пара официально зарегистрировала брак, после чего отправилась на празднование с самыми близкими друзьями в одном из украинских ресторанов в Чикаго. Влюбленные не устраивали слишком громких вечеринок, а провели особый день в кругу важных для них людей.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко на свадьбу надел черный костюм и белую рубашку без галстука. Тем временем жена исполнителя Кристина была в белом платье с собранными волосами и довольно сдержанным макияжем.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Кстати, возлюбленная Александра Кривошапко также опубликовала пост, в котором высказалась об их отношениях. В частности, Кристина отметила, что очень благодарна судьбе за встречу с певцом. Жена Кривошапко отмечает, что именно он верит в нее, поддерживает ее и не дает опустить руки. Кристина подчеркнула, что тоже будет для мужа той поддержкой и опорой.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Я благодарю судьбу за то, что она свела нас вместе, за то, что наши пути пересеклись в этом огромном мире, чтобы стать одной дорогой. Ты тот, кто всегда смотрел на меня с любовью даже тогда, когда я сама сомневалась в себе. Тот, кто верил в меня, вдохновлял, кто с легкостью делает каждый мой день лучше. Ты моя сила, мой вдохновитель, моя любовь, не знающая границ. Я люблю тебя всем сердцем и каждым куском своей души. Спасибо, что выбрал меня, что доверил мне быть частью твоей жизни, твоей женой", - отметила избранница исполнителя.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Напомним, недавно Александр Кривошапко женился в третий раз. Артист со своей избранницей сыграл свадьбу в США. Певец уже прокомментировал, как ему было жениться в эмиграции.

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