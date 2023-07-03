Александр Кривошапко показал, как проводит время с 6-летней дочерью, с которой год не виделся

Украинский певец Александр Кривошапко показал, как весело проводит время с 6-летней дочерью Алисой, с которой год не виделся.

Исполнитель опубликовал в Instagram-stories трогательное видео с дочкой. Судя по кадрам, певец прогуливался с Алисой и любовался живописными пейзажами. В частности, на видео на фоне Кривошапко и его дочери виднелся небольшой водопад.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Певец также трогательно обратился к дочери. Он отметил, что очень любит ее, и подчеркнул, что она – его счастье на этой планете.

"Если на этой планете существует счастье, то оно происходит прямо сейчас! Люблю тебя!" – отметил артист.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Напомним, из-за полномасштабной войны Александр Кривошапко год не виделся с Алисой. Недавно пройшла их трогательная встреча. Исполнитель просто довел до слез подписчиков, когда показал, какой сюрприз устроил 6-летней дочери.

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