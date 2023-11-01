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Александр Кривошапко показал, как романтически проводит время с новой возлюбленной за границей

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Александр Кривошапко показал, как романтически проводит время с новой возлюбленной за границей

Александр Кривошапко с новой избранницей / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Музыкант уже не скрывает новую избранницу.

Украинский певец Александр Кривошапко порадовал поклонников романтическим контентом со своей новой возлюбленной.

В Instagram исполнитель опубликовал романтические снимки с девушкой, по имени Кристина, и показал, как они вместе проводят время. Пара отдыхала за границей. Они вместе поплавали в открытом бассейне на фоне горного пейзажа.

Александр Кривошапко с новой девушкой / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Александр Кривошапко с новой девушкой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

На одном фото Кристина и Александр позировали перед камерой, нежно обняв друг друга. На другом снимке влюбленные прижались друг к другу и дарили сладкие поцелуи.

Александр Кривошапко с новой девушкой / © instagram.com/alexanderkrivoshapko
Александр Кривошапко с новой девушкой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Фотографии с новой возлюбленной Кривошапко не стал подписывать. Кроме того, исполнитель скрыл возможность оставлять комментарии. Дело в том, что под предыдущим постом, где Александр с Кристиной отдыхали в итальянском ресторане, музыканта раскритиковали. Певца упрекнули, что тот во время войны в Украине находится за границей.

Отметим, лишь  год назад Александр Кривошапко женился на косметологе Марии. Однако пара развелась. О разрыве супругов поклонники узнали только тогда, когда музыкант опубликовал фото с новой избранницей. Причины развода пока неизвестны.

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Дата публикации
Просмотры
2723
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