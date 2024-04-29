Александр Кривошапко показал нежное фото с возлюбленной и публично поздравил ее с важным праздником

Украинский певец Александр Кривошапко рассказал об особом празднике его девушки Кристины.

Сегодня, 29 апреля, возлюбленная артиста отмечает день рождения. По этому случаю Александр посвятил девушке в Instagram, где опубликовал их романтическое фото. На изображении счастливая пара позирует на фоне колеса обозрения в США, где уже длительное время проживает вместе. Кроме того, Александр также оставил поздравления и выразил свои искренние чувства к Кристине.

Александр Кривошапко с девушкой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"С днем рождения тебя, моя любимая Кристина. Мы с тобой должны были встретиться в этой жизни. Каждый наш шаг, каждый успех и достижения, которые мы делаем, говорят о том, что иначе и быть не могло. Ты стала для меня самым дорогим и надежным человеком, другом, спутником и мотиватором. Я хочу, чтобы каждый твой момент был наполнен счастьем и я готов работать для этого еще больше и успешнее. Моя невероятная", - написал Кривошапко.

Напомним, недавно жена Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева также поздравляла возлюбленного по случаю его дня рождения и показала нежные фото с ним.

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