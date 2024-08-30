Александр Кривошапко показался с дочерью на сцене и публично обратился к ней: "Очень люблю"

Украинский певец Александр Кривошапко, который во время войны проживает в США, поздравил дочь Алису с особым праздником.

Сегодня, 30 августа, девочке исполнилось 7 лет. По случаю праздника Александр опубликовал совместные кадры с дочерью и показал, как они вместе вышли на сцену во время его недавнего летнего концерта в Майами. Это первый публичный выход Кривошапко, когда он взял с собой на сцену Алису. Зал радостно и аплодисментами встретил девочку.

Тем временем в публикации певец поздравил подросшую дочь с 7-летием и пообещал, что больше времени будет проводить с Алисой, ведь многие предыдущие годы они потеряли из-за полномасштабного вторжения.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Сегодня тебе 7 лет, моя любимая доченька. Из-за этой войны мы потеряли много, но наверстаем гораздо больше. Папа обо всем подумает и все решит! Очень люблю, очень. А это видео – наш первый с тобой совместный концерт, который состоялся 24.08 в Майами", — рассказал звездный папа.

Напомним, недавно ведущая и актриса Елена Кравец также показала подросших детей-близнецов и пошутила про их возвращение в школу.

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