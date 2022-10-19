Александр Кривошапко рассказал, как его семья эвакуировалась из Мариуполя и как погибла бабушка

Война застала семью певца и волонтера Александра Кривошапко в Мариуполе. С первых дней полномасштабного вторжения родные артиста находились под обстрелами.

Как вспомнил Кривошапко, у него не было связи с родными и он почти с ними не разговаривал. Его сестра с мамой постоянно находились в подвале и даже не могли оттуда выйти из-за постоянных обстрелов.

Через 40 дней семья певца решилась уехать из оккупированного города. Они прошли пешком 15 километров и сумели добраться до безопасного места. Впрочем, бабушка Александра погибла в оккупированном Мариуполе.

Александр Кривошапко с родными

"Моя семья сразу с начала войны в Мариуполе оказалась под обстрелами. Не только моя семья, но и многие мои друзья там были. Там была моя сестра и ее муж, моя мама, моя бабушка, которая погибла. Этот ад был более 40 дней. За 40 дней, может, минуты две я поговорил с семьей вообще, потому что это было почти невозможно. Это такой эмоциональный терроризм, который я никогда не забуду и никогда никто из нас не забудет", — рассказал в программе ЖВЛ артист.

Кривошапко вспомнил, из-за постоянных обстрелов родные не могли сходить к бабушке, поэтому возле нее все время была сиделка. Когда семья артиста уже выезжала из Мариуполя, им сообщили, что бабушка погибла. Музыкант признается, что ему до сих пор тяжело это вспоминать.

Александр Кривошапко: моя семья и друзья оказались под обстрелами в Мариуполе, бабушка погибла

"Наш подвал в Мариуполе, он расположен от подъезда, возможно, метра два. Были дни, когда люди в подвалах не могли по два-три дня выйти в подъезд. Такая плотность этих обстрелов была постоянно. У них не было возможности даже навестить бабушку, которая была несколько дворов от нас. Но она была с сиделкой. Они могли пойти туда, но не дойти. Когда они выезжали из города, уже стало известно… До сих пор болит", — поделился Кривошапко.

Читайте также: