Александр Кривошапко развелся со второй женой и показал свою новую избранницу

Украинский певец Александр Кривошапко развелся со второй женой, закрутил новый роман и уже представил свою избранницу.

В частности, артист опубликовал в Instagram романтическое фото с возлюбленной. Снимок был сделан в одном из ресторанов Милана, Италия. Пара сидела за столиком и мило прижалась друг к другу.

"Мой лучик света", — подписал снимок с возлюбленной Александр.

Александр Кривошапко с новой избранницей / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

О новой избраннице музыканта мало что известно. Певец впервые представил ее публике, до этого он не рассказывал о своей личной жизни. Известно, что возлюбленною Кривошапко зовут Кристиной. Она в Instagram опубликовала тоже самое романтическое фото с исполнителем.

"Вот он — синтез мужества и нежности. Только с тобой я чувствую себя такой защищенной и любимой", — подписала снимок с Александром Кристина.

Александр Кривошапко с новой избранницей / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

А вот со своей второй женой, косметологом Марией, певец, похоже, развелся и удалил все совместные снимки с фотоблога. Правда, когда именно это произошло – неизвестно. Поженились они в сентябре 2022 года. Об отношениях Александра и Марии стало известно в 2021 году. Влюбленные перед началом полномасштабной войны расходились. Как тогда говорил певец, они часто ссорились и не понимали друг друга. Возможно, именно это и стало причиной их развода.

Александр Кривошапко с бывшей супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Первой женой Кривошапко была танцовщица-предательница Татьяна Денисова. Также артист воспитывает дочь Алису, которую ему родила актриса Марина Кински. С мамой своего ребенка Кривошапко не находился в официальных отношениях.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Читайте также: