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Александр Кривошапко во второй раз станет отцом: беременная жена засветила округлый животик на фоне океана
Звезда сообщил о пополнении в семье почти через два года после свадьбы — что известно о его личной жизни.
Певец Александр Кривошапко во второй раз станет отцом — его новая жена Кристина беременна, о чем артист намекнул в соцсетях, опубликовав нежные семейные кадры с отдыха во Флориде.
Исполнитель поделился новой фотосессией с любимой прямо на побережье. Супруги позировали на фоне океана и песчаного пляжа. Особое внимание привлек округлый животик жены артиста. На нем красовались маленькие блестки. Влюбленные не скрывали нежности друг к другу и охотно демонстрировали совместные моменты. Похоже, в семье певца готовятся к особому событию.
«Наше маленькое чудо», — написал под фото артист.
В начале января 2025 года певец Александр Кривошапко сообщил о своем третьем браке. Артист повел под венец избранницу по имени Кристина. Влюбленные заключили брак в США, а также именно там отгуляли свадьбу.
Стоит отметить, что для Александра Кривошапко это уже второй ребенок. У артиста есть дочь от предыдущих отношений, и теперь его семья готовится к новому пополнению.
Напомним, недавно Хиллари Суонк поставила на место критиков ее беременности в 52 года.