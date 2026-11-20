Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

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Певец Александр Кривошапко во второй раз станет отцом — его новая жена Кристина беременна, о чем артист намекнул в соцсетях, опубликовав нежные семейные кадры с отдыха во Флориде.

Исполнитель поделился новой фотосессией с любимой прямо на побережье. Супруги позировали на фоне океана и песчаного пляжа. Особое внимание привлек округлый животик жены артиста. На нем красовались маленькие блестки. Влюбленные не скрывали нежности друг к другу и охотно демонстрировали совместные моменты. Похоже, в семье певца готовятся к особому событию.

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«Наше маленькое чудо», — написал под фото артист.

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Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

В начале января 2025 года певец Александр Кривошапко сообщил о своем третьем браке. Артист повел под венец избранницу по имени Кристина. Влюбленные заключили брак в США, а также именно там отгуляли свадьбу.

Стоит отметить, что для Александра Кривошапко это уже второй ребенок. У артиста есть дочь от предыдущих отношений, и теперь его семья готовится к новому пополнению.

Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко и Кристина / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Напомним, недавно Хиллари Суонк поставила на место критиков ее беременности в 52 года.

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