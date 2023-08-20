Александр Кривошапко восхитил фото с дочерью-копией себя и показал, как они вместе проводят время

Украинский певец Александр Кривошапко показал, как проводит время с дочерью Алисой.

В своем Instagram артист опубликовал счастливые семейные кадры с 6-летней девочкой. На фото Алиса сидела у папы на руках и наслаждалась мороженым. На фоне семейства виднелся живописный горный пейзаж. Сейчас Положинский вместе с дочерью путешествует и весело проводит время.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Также музыкант показал снимок, на котором изображена лишь Алиса. На фоне девочки виднелся морской пейзаж, а она в это время позировала перед камерой.

"Любовь моя", — коротко подписал фото Кривошапко и добавил смайлик в виде красного сердечка.

Дочь Александра Кривошапко / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Тем временем поклонники засыпали семью комплиментами. Фанаты в комментариях писали, что Алиса растет настоящей красавицей. Также пользователи заметили, что юная девочка очень похожа на своего папу.

Папина копия! Будьте счастливы!

Какие же вы красивые, будьте счастливы!

Красивый и талантливый отец, красивая дочь! Вечная любовь!

Напомним, недавно певица Alyosha показала редкое фото 3-летней дочери от исполнителя Тараса Тополи. Девочка удивила сходством со своим звездным папой.

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