Александр Кривошапко вспомнил, как с женой попал в серьезное ДТП: "Это моя вина"

Певец и волонтер Александр Кривошапко рассказал, как со своей женой, косметологом Марией, попал в серьезное ДТП.

Авария произошла тогда, когда супруги ехали вместе в Харьковскую область с волонтерской миссией. Впрочем, во время поездки их автомобиль чуть не перевернулся, когда вскочил в яму на дороге. Александр поделился, что они благодарны, что вообще остались живы. Кривошапко также рассказал, что его жена получила травмы. В частности, Мария сломала нос.

"Мы очень благодарны Богу, что мы живы. Маша получила там... У нее сломан нос после этой аварии. Она пострадала. Мне, как мужчине, конечно... Поэтому я очень плохо чувствую себя. Хотя знаю, что она хотела этого. Она сама волонтер, у нее было право ехать. Но я почему-то не остановил. Да, это моя вина", — поделился в программе ЖВЛ Кривошапко.

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Напомним, Александр и Мария недавно узаконили свои отношения. Косметолог стала второй официальной женой музыканта. Вместе они уже два года, а делал предложение Кривошапко возлюбленной по-особенному. Ранее Александр рассказывал, как предложил Марии стать его женой.

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