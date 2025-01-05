Александр Кривошапко высказался о своей американской свадьбе во время войны: "Очень больно"

Украинский певец Александр Кривошапко высказался о своей недавней свадьбе в США, когда в родной Украине идет война.

Так, певец в своем фотоблоге рассказал, что полномасштабное вторжение не позволило его родственникам присутствовать на празднике. Артист говорит, что ему очень больно. Тем не менее, Кривошапко радуется, что в Америке начинается новая страница его жизни с возлюбленной Кристиной.

"3 января 2025 года родилась наша семья. Несмотря на эмиграцию, мы смогли сделать праздник, который хотели. Очень больно, что война раскидала мою семью по всей планете, и я не увидел всех своих родных на свадьбе. Но были те, кто вместе с нами строит нашу новую жизнь в этой удивительной и сложной стране! У нас с тобой впереди очень много дел и забот, но этот день мы запомним с тобой навсегда. Отныне это наш день", - поделился знаменитость.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Кроме того, шоумен рассказал собственную историю любви с избранницей. Как признается Кривошапко, искра между ним и будущей женой зародилась еще с первого взгляда. И с тех пор певец называет свою вторую половинку врачом и другом.

"Мы с тобой с первой секунды сразу все поняли... Считанное количество людей знает, насколько удивительна наша история, насколько много в ней магии и любви друг к другу. Наш путь невероятен, и я до сих пор не до конца осознаю тот темп, который мы задали. Ты моя любовь, мой друг, мой врач. А теперь ты – моя жена", – сказал артист.

Напомним, недавно певица Lama тоже рассказала о личной жизни. В частности, призналась, почему ее свекровь изначально сомневалась в отношениях своего сына с ней.

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