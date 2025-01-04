Александр Кривошапко женился в третий раз и показал, какой была его свадьба в США

Украинский певец Александр Кривошапко официально распрощался с холостяцкой жизнью.

Третьей женой певца стала Кристина, с которой он строит отношения уже больше года. Счастливым известием Кривошапко поделился в Instagram. Исполнитель показал первые кадры со свадьбы. Так, церемония прошла в США, где супруги уже длительное время проживают. К слову, разделить радостный миг на свадьбу пришли только самые близкие друзья пары.

Александр Кривошапко женился / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко женился / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Новоиспеченные молодожены также показали фото, сделанное сразу после росписи и обмена кольцами. Счастливые супруги для церемонии выбрали довольно сдержанные образы. Так, Александр надел классический костюм жениха, а вот его избранница – облегающее длинное белое атласное платье с большим вырезом на ноге и корсетом. Кристина дополнила образ кардиганом, шубой, легким макияжем и укладкой.

Жена Александра Кривошапко / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Кроме того, возлюбленные сделали несколько фото на фоне американских улиц и восхитили романтикой под открытым небом.

Александр Кривошапко женился / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Александр Кривошапко женился / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Отметим, это уже третий брак Александра Кривошапко. Его предыдущие два были довольно короткими и оба продлились около года. От второй жены артист воспитывает 7-летнюю дочь Алису, с которой в прошлом году неожиданно вышел на сцену Майами во время своего концерта и обратился к ней с трогательным обещанием.

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