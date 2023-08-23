Александр Лещенко на America's Got Talent "порвал" судей номером и заставил Хайди Клум говорить по-украински

Сегодня, 23 августа, в прямом эфире America's Got Talent украинский хореограф Александр Лещенко вместе с украинской компанией Magic Innovations показал впечатляющий номер о войне в Украине.

Три месяца продолжалась подготовка новой постановки. Для прямых эфиров "America's Got Talent" Лещенко и команда Magic Innovations создали специальный, эксклюзивный номер. Важно, что сохранили уникальность проекта Hologram 4D cube show: сочетание голографической реальности, хореографического мастерства и на этот раз основой легла история, которая говорит о самом актуальном для Украины.

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

По словам Лещенко, хотя формат проекта развлекательный, украинцы сейчас не могут просто так развлекаться. Поэтому артисты использовали все инструменты, которые у них есть, чтобы показать то, что происходит в нашей стране:

"Соединить такую глубокую тему с форматом развлекательного шоу невероятно сложно. Поэтому мы выбрали историю народной украинской сказки "Котигорошко", в которой есть противостояние главного героя со Змеем, олицетворяющим зло, оккупанта, который пришел на нашу землю. А герой Котигорошко получает силу от родной земли, чтобы побороть врага! Но сначала у него сложный путь, который он должен преодолеть, прежде чем встретиться лицом к лицу с захватчиком", – рассказал об идее номера Лещенко.

В этот раз, для выступления в прямом эфире, украинская команда добавила в голографический куб еще и LED-экраны и LED-пол, используя anamorphic illusion эффект, чтобы усилить эффект присутствия и погрузить зрителя больше в историю номера. Новое шоу гораздо сложнее предыдущего и над реализацией работало более 30 специалистов. Команда уверена, что украинцам и американцам понравится работа.

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Выступление Александра Лещенко и Magic Innovations на "America's Got Talent" состоялось в прямом эфире 22 августа (утро 23 августа по киевскому времени). Теперь Америка в течение суток будет голосовать за участников полуфинала и 23 августа получим результаты голосования (утро 24 августа в Украине).

Судьи эмоционально комментировали номер, а один из членов жюри, модель Хайди Клум даже заговорила по-украински и сказала за выступление: "ДЯКУЮ"!

Напомним, хореограф Александр Лещенко вместе с украинской студией Magic Innovations недавно получили 4 "ДА" от судей на шоу-талантов "America's Got Talent", создав новый совместный проект Hologram 4d cube show. Новое шоу украинцев ошеломило зрителей со всего мира, вызвав настоящий бум в соцсетях. Видео с выступлением набрало более 15 миллионов просмотров, а также десятки тысяч комментариев восторга от зрителей. Это выступление и четыре "ДА" от жюри предоставило команде билет в прямые эфиры "America's Got Talent".

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