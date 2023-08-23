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Александр Лещенко на America's Got Talent "порвал" судей номером и заставил Хайди Клум говорить по-украински

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1535
Время на прочтение
3 мин
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Александр Лещенко на America's Got Talent "порвал" судей номером и заставил Хайди Клум говорить по-украински

Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Украинский хореограф очаровал мощной постановкой о войне в нашей стране.

Сегодня, 23 августа, в прямом эфире America's Got Talent украинский хореограф Александр Лещенко вместе с украинской компанией Magic Innovations показал впечатляющий номер о войне в Украине.

Три месяца продолжалась подготовка новой постановки. Для прямых эфиров "America's Got Talent" Лещенко и команда Magic Innovations создали специальный, эксклюзивный номер. Важно, что сохранили уникальность проекта Hologram 4D cube show: сочетание голографической реальности, хореографического мастерства и на этот раз основой легла история, которая говорит о самом актуальном для Украины.

Александр Лещенко на
Александр Лещенко на "America's Got Talent"

По словам Лещенко, хотя формат проекта развлекательный, украинцы сейчас не могут просто так развлекаться. Поэтому артисты использовали все инструменты, которые у них есть, чтобы показать то, что происходит в нашей стране:

"Соединить такую глубокую тему с форматом развлекательного шоу невероятно сложно. Поэтому мы выбрали историю народной украинской сказки "Котигорошко", в которой есть противостояние главного героя со Змеем, олицетворяющим зло, оккупанта, который пришел на нашу землю. А герой Котигорошко получает силу от родной земли, чтобы побороть врага! Но сначала у него сложный путь, который он должен преодолеть, прежде чем встретиться лицом к лицу с захватчиком", – рассказал об идее номера Лещенко.

В этот раз, для выступления в прямом эфире, украинская команда добавила в голографический куб еще и LED-экраны и LED-пол, используя anamorphic illusion эффект, чтобы усилить эффект присутствия и погрузить зрителя больше в историю номера. Новое шоу гораздо сложнее предыдущего и над реализацией работало более 30 специалистов. Команда уверена, что украинцам и американцам понравится работа.

Александр Лещенко на
Александр Лещенко на "America's Got Talent"
Александр Лещенко на
Александр Лещенко на "America's Got Talent"
Александр Лещенко на
Александр Лещенко на "America's Got Talent"
Александр Лещенко на
Александр Лещенко на "America's Got Talent"

Выступление Александра Лещенко и Magic Innovations на "America's Got Talent" состоялось в прямом эфире 22 августа (утро 23 августа по киевскому времени). Теперь Америка в течение суток будет голосовать за участников полуфинала и 23 августа получим результаты голосования (утро 24 августа в Украине).

Судьи эмоционально комментировали номер, а один из членов жюри, модель Хайди Клум даже заговорила по-украински и сказала за выступление: "ДЯКУЮ"!

Напомним, хореограф Александр Лещенко вместе с украинской студией Magic Innovations недавно получили 4 "ДА" от судей на шоу-талантов "America's Got Talent", создав новый совместный проект Hologram 4d cube show. Новое шоу украинцев ошеломило зрителей со всего мира, вызвав настоящий бум в соцсетях. Видео с выступлением набрало более 15 миллионов просмотров, а также десятки тысяч комментариев восторга от зрителей. Это выступление и четыре "ДА" от жюри предоставило команде билет в прямые эфиры "America's Got Talent".

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Дата публикации
Просмотры
1535
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