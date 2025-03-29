Александр Педан честно признался, почему жил с Притулой и как он ему помог

Александр Педан и Сергей Притула

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Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан поделился воспоминанием о совместном проживании с Сергеем Притулой, который тогда был ведущим развлекательных шоу.

По словам Александра, квартиру с коллегой он делил еще во времена, когда снимался в "Comedy Club UA". Шоумен вспомнил, как тогда ввели обязательное использование украинского языка на телевидении для ведущих. Поэтому ему следовало подтянуть свои знания, чтобы продолжать находиться в кадре юмористического шоу.

Александр Педан и Сергей Притула

Сначала Педан обратился к репетитору. Звезда удивил, что им стал Александр Авраменко, который на тот момент еще не был так популярен как сейчас. Впрочем, чтобы еще больше погрузиться в украиноязычную среду, звезда временно переехал в столичную квартиру Сергея. Ведущий в подкасте "Гуртом та вщент" поделился, что это были веселые времена, когда квартиру с ними делила также и группа "Скай".

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"Вышел закон, что ведущие должны вести шоу на украинском. На мое место (в "Comedy Club UA" – прим. ред.) искали человека и сказали, что у меня есть полтора месяца выучить язык. И я искал репетитора. Им становится Александр Авраменко. Он тогда просто был преподавателем и мне дали его номер. И он говорит, что нужна украиноязычная среда. Я переезжаю к Притуле. У него была маленькая съемная квартира. В ней жил Притула, я и группа "Скай" в полном составе и еще мог кто-то из Тернополя приезжать", – вспомнил Педан.

Напомним, что недавно Александр Педан показал свою старшую дочь Валерию и публично поздравил ее с днем рождения.