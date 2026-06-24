Александр Педан честно признался в кризисах в браке с женой и что спасло их отношения

Александр Педан с женой / © instagram.com/pedanos

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Украинский телеведущий Александр Педан честно признался в кризисах в браке с женой Инной и поделился, что спасло их отношения.

Шоумен на проекте «Ранкова кава» честно признается, что им с возлюбленной приходилось переживать разное. За 23 года брака в отношениях супругов неоднократно были критические моменты. Однако влюбленные справлялись со всеми неурядицами. В первую очередь они думали о детях — это была основная их мотивация. Особенно второй толчок отношениям Александра и Инны дало появление сына.

«У нас тоже были критические моменты и не раз. Семейная жизнь — это работа, и она тоже идет синусоидой. И эти моменты нужно чувствовать, когда кто-то где-то, может, остыл немного, второй должен включаться и так далее. Точно не святые, но мы как-то понимали, что мы вместе сильнее. Для нас мотивация была — наши дети. Честно скажу, вовремя рожден Марик. 9 лет назад наш сын дал нашим отношениям новый толчок», — признается ведущий.

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Александр Педан с женой / © instagram.com/pedanos

Александр Педан также поделился формулой, которая помогает их отношениям с женой. Влюбленные постоянно развиваются и стараются быть интересны друг другу. Кроме того, они всегда обсуждают все. По словам шоумена, без разговора отношения обречены. Важно не только говорить, но и слушать партнера и думать не только о себе.

«Надо быть интересным своему партнеру. Первая секретная формула — надо научиться говорить. Банально, но надо научиться говорить обо всех своих потребностях, прихотях, о том, что не устраивает — от быта до интима. К сожалению, кто не научится говорить, отношения обречены. Говорить — это очень важно. Думать не только о себе, но и о партнере. Когда ты этим занимаешься, все нормально», — отметил шоумен.

Напомним, недавно Александр Педан восхитил семейными фото. Кроме того, он обратился к жене по случаю важного праздника.

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