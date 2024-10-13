Александр Педан на фото 21-летней давности показал, какой была его свадьба с женой

Украинский ведущий Александр Педан отпраздновал годовщину свадьбы с супругой Инной.

Пара уже как 21 год живет в официальном браке. Поэтому по случаю важной даты шоумен посвятил возлюбленной пост в Instagram. В частности, Александр Педан опубликовал архивное фото с их свадьбы. Шоумен на снимке позировал в бежевом костюме и белой рубашке. Тем временем его избранница предстала перед камерой в платье невесты и роскошной фате.

Кроме того, шоумен адресовал Инне теплые и нежные слова с поздравлениями. Он поблагодарил ее за пол своей жизни, которую провел с ней вместе, а также за двоих детей — сына и дочь. Александр Педан отметил, что очень сильно любит и уважает жену и не прекратит этого делать и дальше.

Александр Педан с супругой / Фото: instagram.com/pedanos

"Моя Инна, мы 21 год женаты! Это пол жизни вместе! Безгранично люблю! Невероятно благодарен за детей! Спасибо за все "в горе и радости". Ценю, как друга. Уважаю, как профессионала, которая не остановилась и нашла себя. Дальше вместе!" – обратился к возлюбленной ведущий.

В комментариях под постом супругов поздравили другие звезды шоу-бизнеса. Теплые слова влюбленным написали ведущая Елена Кравец, шоумен Юрий Горбунов, супруга певца Дмитрия Монатика Ирина и другие.

Напомним, недавно боксер Александр Усик праздновал 15-ю годовщину брака с женой Екатериной. Спортсмен делился их архивными фото и нежно поздравлял избранницу.

Александр Усик в 15-ю годовщину брака восхитил кадрами с женой и публично обратился к ней

Читайте также: