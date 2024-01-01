Александр Педан насмешил забавным фото со своим заметно подросшим 7-летним сыном

Украинский ведущий Александр Педан порадовал редким контентом со своим 7-летним сыном Марком.

В своем Instgaram шоумен опубликовал забавный снимок мальчика. Заметно подросший Марк позировал перед камерой в костюме зеленого дракона на фоне елки.

В общем, Александр Педан поздравил подписчиков с Новым 2024 годом. Ведущий опубликовал именно этот снимок сына, ведь Дракон – символ этого года. Так что шоумен наполняет ленту новогодним настроением.

Сын Александра Педана / Фото: instagram.com/pedanos

"Зеленого Дракошу новогоднего вам", — подписал фотографию Педан и добавил смайлик, что подмигивает.

Отметим, шоумен воспитывает двоих детей. Жена Александра Педана – Инна – родила ему дочь Валерию, которой уже 18 лет, и сына Марка, которому семь лет.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик порадовал подписчиков редким фото со старшим сыном и внуком. Музыкант показал, как они выглядят.

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