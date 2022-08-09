Александр Педан откровенно признался, почему не пошел на фронт: "Я был в военкомате"

С начала полномасштабной войны многие знаменитости взяли вместо микрофона в руки оружие и пошли защищать свою страну.

Ведущий Александр Педан признался, что тоже ходил в военкомат. Однако там ему отказали. Ведущему объяснили, что у него нет военного опыта, поэтому на фронте он не нужен: разве что водителем будет работать или окопы рыть. Впрочем, в тылу Педан сможет гораздо больше чем помочь украинским защитникам.

"Я был в военкомате. Я стою на временном учете в Хмельницком. Они меня знают. И они мне сразу сказали: "Смотри, ты не офицер запаса, у тебя нет опыта, военной кафедры. Ты нам здесь разве что водителем или окопы копать". Они мне откровенно заявили: "Ты сейчас многое делаешь и это важнее. Если нужно будет, есть контакты, ты на месте, и мы тебя найдем", – рассказал знаменитость в интервью Славе Демину.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Педан также признался, если так случится, что он пойдет воевать, то ему бы хотелось быть артиллеристом. Ведущий объяснил это тем, что пехоте сейчас очень сложно, и он не сможет долго выдержать в таких условиях морально.

"В пехоте сейчас очень сложно. У них самая тяжелая работа в мире. Ребята сидят в окопах, и как бы они ни хотели, они не могут стрелять в орка, поскольку расстояние не позволяет. По ним орки пускают минами, бомбами, ракетами, кассетами – чем угодно. Но если они оттуда уйдут, то туда придут орки. То есть они должны быть там. Это правда сложно. Я экстраверт, мне там будет сложно морально, а артиллерия работает быстро", – пояснил Педан.

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