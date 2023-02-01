Александр Педан побывал в самом дорогом общежитии – более 5 тысяч гривен за комнату

Ведущий и автор образовательного тревела "УниверСheck 2. Профессии" Александр Педан продолжает честно рассказывать об украинских вузах.

На этот раз ведущий вместе с дочерью побывал в "Острожской академии" и посетил на данный момент самое дорогое общежитие в Украине.

Академию называют еще украинским Кембриджем из-за научного подхода к обучению. Выш является старейшим в Восточной Европе и расположен в одноименном и очень камерном городе Острог на 13 тысяч человек.

Александр Педан в "Острожской академии"

В новом выпуске образовательного тревела Александр Педан вместе с дочерью устроили экскурсию по "Острожской академии", узнали инсайты от студентов об обучении и рассмотрели популярные в вузах специальности: "Национальная безопасность" и "Политология".

Александр Педан в "Острожской академии"

"Мы пытались узнать, какие недостатки есть у "Острожской академии", но студенты в один голос заявляли, что они отсутствуют. Хотя один, нам кажется, мы все же нашли – это высокая цена на общежитие", – отметил Педан.

Александр Педан в "Острожской академии"

Телеведущему показали общежитие повышенного комфорта, в котором трехместная комната с удобствами стоит 3060 гривен в месяц с человека, а комната-студия с кухней – 5400 грн.

"Если сравнивать со стоимостью обучения, которая в "Острожской академии" от 23 до 29 тысяч гривен в год, то цена проживания в общежитии достаточно высока. Но студенты объяснили нам, что сейчас общежития работают больше как хостелы. И живут они там поочередно: сначала заезжают и месяц учатся офлайн одни, потом едут домой, где учатся онлайн, а на их смену приезжают другие студенты, также нам объяснили, что есть общежития с демократическими ценами – от 700 грн в месяц, но туда попасть мы не смогли. Так что, какие там условия – не знаем", – рассказал ведущий.

Напомним, ранее Александр Педан показал, что происходит в общежитии Черновицкого национального университета. Ведущий был ошеломлен условиями, в которых живут студенты в общежитии при этом вузе.

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