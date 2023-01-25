Александр Педан показал, что происходит в общежитии Черновицкого национального университета

Ведущий был ошеломлен условиями, в которых живут студенты в общежитии при этом вузе.

Ведущий образовательного тревел-проекта "УниверCheck 2. Профессии" Александр Педан недавно побывал со съемками в одном из старейших классических вузов Украины в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

Из-за невероятной красоты архитектуру и историю центральный корпус учебного заведения в 2011 году был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И, ежегодно, до полномасштабного вторжения, посмотреть на ЧНУ приезжало несколько десятков тысяч туристов.

"Мы получили немало сообщений с просьбами посетить ЧНУ. Не удивительно, очень красивый университет! И, кстати, единственный в Украине вуз, выполняющий двойную функцию – как заведение высшего образования и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", – рассказал Педан.

Александр Педан в Черновицком национальном университете

Центральный корпус университета – его экстерьер и интерьер – ошеломил команду проекта, как и город Черновцы. А вот общежитие образовательного учреждения вызвало совершенно противоположные эмоции.

"Прежде всего, студенты жаловались, что общежития расположены далеко от вуза – в 45 минутах ходьбы. Но для меня не это оказалось наибольшей проблемой. В общежитиях нет порядка. Вроде и сделан косметический ремонт – покрашены стены. Но коридоры захламлены хламом – старыми холодильниками с неприятным" запахом, шкафами, кроватями, кучей одежды. Это запрещается даже пожарной безопасностью. В коридорах также не было света. И это мы снимали до блекаута. Хотя цена, конечно, более чем демократичная – 3500 гривен за семестр. Также для студентов существуют льготы", – прокомментировал ведущий.

Александр Педан в Черновицком национальном университете

Александр Педан в Черновицком национальном университете

Педан надеется, что с его визита ситуация изменилась, и ЧНУ улучшил условия проживания в общежитии или сделает это в ближайшем будущем. Потому что студенты заслуживают комфорта и безопасности, а университет – достаточного количества заинтересованных и сознательных студентов.

Проект "УниверCheck 2. Профессии" – это образовательный тревел, цель которого популяризировать украинские высшие учебные заведения и одновременно объективно освещать их сильные и слабые стороны. Вместе со своей старшей дочерью Лерой телеведущий Александр Педан путешествует по вузам, рассказывает об учебе там, показывает общежития и знакомит с городом, в котором расположено образовательное учреждение. А во втором сезоне "УниверCheck 2. Профессии" еще и делится профессиональными перспективами благодаря экскурсиям в топовые украинские компании.

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