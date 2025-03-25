Александр Педан показал дочь-красавицу и рассекретил, как по-особому отпраздновал ее 20-летие

Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан показал свою дочь-красавицу.

Снимком с Валерией шоумен поделился не просто так, а по случаю праздника. Дело в том, что 25 марта дочь Александра Педана отмечает день рождения. Более того, у девушки в этом году юбилей. Валерии исполняется 20 лет. В своем Instagram шоумен поздравил дочь с праздником. В частности, он отметил, что очень ею гордится и всегда будет радоваться ее успехам.

"Лерусе 20! Неожиданно быстро, но невероятно кайфово пролетело время. Всегда гордился и буду радоваться твоим успехам. Люблю безгранично", — отметил ведущий.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

Также Александр Педан показал, как они отмечали 20-летие дочери. Семья решила не устраивать громкие вечеринки. При этом они собрались в ресторане и провели время в семейном кругу.

"Вся семья в сборе! Лучший день рождения – у своих детей", — подчеркнул шоумен.

Александр Педан с семьей / Фото: instagram.com/pedanos

Напомним, недавно Александр Педан рассекретил, где во время войны живет его дочь. Также ведущий поделился, как Валерия зарабатывает на жизнь.

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