Александр Педан показал красавицу-жену и поздравил ее с 19-летием брака

Ведущий Александр Педан поделился редкими фото со своей женой Инной.

Так, в сторис своей страницы в Instagram ведущий разместил несколько кадров, на которых позирует с любимой. Сделал это Педан по случаю их совместного праздника – супруги отпраздновали 19-летие брака. В народе эту годовщину называют "гранатовой" свадьбой.

Александр Педан с супругой / Фото: instagram.com/pedanos

Как признался Педан, он сначала не понял, что гранат – это такой фрукт:

"Мы с Инной Педан 19 лет вместе. Люблю безгранично. Утром мама поздравила нас с "гранатовой" свадьбой. Едва вспомнил, что "гранат", это такой фрукт. Мне все написали, что "гранатовая" свадьба в честь драгоценного камня. Спасибо вам! И моей гранатовой жене", — написал Педан.

Александр Педан с супругой / Фото: instagram.com/pedanos

Напомним, что Инна и Александр Педан поженились в 2003 году, когда им было по 21. А встретились влюбленные впервые еще в школьные времена – в 9 классе во время игры в школьном КВН. Вскоре судьба их свела в университете в Хмельницком, откуда оба родом, и с тех пор они не расставались. У супругов есть двое детей – 17-летняя дочь Валерия и сын Марк, которому в декабре исполнится 6 лет.

Александр Педан с женой и детьми / Фото: instagram.com/pedanos

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