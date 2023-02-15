Александр Педан показал общежитие будущих правоохранителей: 72 девушки в одной комнате

Ведущий Александр Педан вместе с дочерью Валерией продолжают рассказывать об украинских вузах.

В новом выпуске образовательного тревела "УниверCheck" Педан показал Харьковский национальный университет внутренних дел и рассказал о профессии правоохранителя. Из-за постоянных обстрелов вуз был вынужден эвакуироваться из города. Поскольку учебное заведение является мощным центром подготовки и обучается там, несут службу и работают 10 тысяч человек, то вузу пришлось разделиться на два города – Винницу и Каменец-Подольский. В последнем со съемками образовательного тревела и побывал Педан.

"В Харькове университет имел мощную материальную базу: корпуса, общежития, плац, киберцентр. Но чтобы не подвергаться опасности, а поскольку обучают будущих правоохранителей, то она достаточно высока, вуз принял решение эвакуироваться. Нам было интересно, насколько быстро учебное заведение "пришло в себя" после переезда. И что нас приятно удивило, это было максимально быстро. Университет работает на комфорт своих курсантов. Всего за два месяца они сделали ремонт, состояние общежитий и казарм очень хорошее. Ко всему, проживание бесплатное", — делится впечатлениями телеведущий.

Александр Педан

Александр Педан

Высоки также требования в Харьковском национальном университете внутренних дел к своим курсантам. День Александр Педан вместе с дочерью Лерой прожили по графику будущих стражей порядка и честно признались, что не готовы к такой дисциплине.

"Курсанты просыпаются в полшестого утра, потому что уже через пол часа у них зарядка. На пары и с пар ходят командой. Имеют всего 10 минут на прием пищи. Выдержать такой график могут далеко не все, но это понятно. Профессия полицейского сложная, нужно быть выносливым и подготовленным", — поделился Александр Педан.

Александр Педан

Дочь телеведущего больше всего удивило то, что такие же первокурсники, как она, проживают в казарме – 72 девушки в комнате.

Александр Педан с дочерью

"Несмотря на то, что в одной комнате проживает очень много девушек, у них чисто. Кровати застелены как под линейку. Что меня еще удивило — в казарме нет шкафов, только маленькие тумбочки рядом с кроватями. Девушки сказали, что им этого хватает. Потому что из одежды у них — нательное белье и форма", — рассказала о своих впечатлениях Валерия Педан.

Напомним, ранее Александр Педан побывал в самом дорогом общежитии, где за комнату студенты платят более 5 тысяч гривен.

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