Александр Педан показал редкие фото с сыном и трогательно поздравил его с 6-летием

Ведущий Александр Педан недавно праздновал день рождения сына.

Марку исполнилось шесть лет. По случаю праздника шоумен решил показать редкие фотографии с сыном в Instagram.

Как отметил Педан, день рождения сына он провел вместе с ним.

Александр Педан с сыном / Фото: instagram.com/pedanos

"Не могу нарадоваться, что этот день могу провести вместе с сыном. Лерчик уже взрослая, учится во Львове. А вот Марик, мой бади, мой дружбан, с которым стараюсь проводить как можно больше времени вместе — и на спорте, и в жизни. Передаю ему то мужское, что, собственно, есть у меня самого", — поделился Педан.

Ведущий также поблагодарил ВСУ за защиту и за то, что у него есть возможность праздновать день рождения сына.

Александр Педан с сыном / Фото: instagram.com/pedanos

"Хочу поблагодарить ВСУ за то, что у меня есть возможность праздновать этот самый важный день дома с сыном", — добавил Педан.

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