Александр Педан показал редкие фото с сыном и трогательно поздравил его с 6-летием

Шоумен посвятил Марку пост в фотоблоге.
Ведущий Александр Педан недавно праздновал день рождения сына.
Марку исполнилось шесть лет. По случаю праздника шоумен решил показать редкие фотографии с сыном в Instagram.
Как отметил Педан, день рождения сына он провел вместе с ним.
"Не могу нарадоваться, что этот день могу провести вместе с сыном. Лерчик уже взрослая, учится во Львове. А вот Марик, мой бади, мой дружбан, с которым стараюсь проводить как можно больше времени вместе — и на спорте, и в жизни. Передаю ему то мужское, что, собственно, есть у меня самого", — поделился Педан.
Ведущий также поблагодарил ВСУ за защиту и за то, что у него есть возможность праздновать день рождения сына.
"Хочу поблагодарить ВСУ за то, что у меня есть возможность праздновать этот самый важный день дома с сыном", — добавил Педан.
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