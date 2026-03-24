Александр Педан показал свои фото из молодости и сравнил, как за 30 лет изменился

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан сравнил фото из молодости со свежими и показал, как за 30 лет изменился.

В своем Instagram шоумен поделился серией архивных снимков. Ведущий предался воспоминаниям в свой день рождения, который он празднует 24 марта. К слову, Александру Педану исполняется уже 44 года.

Александр Педан в 14 лет / © instagram.com/pedanos

Поэтому, в Instagram ведущий показал, как с годами менялся. Шоумен опубликовал фото, на которых ему 14, 24 и 34 года, и конечно же, без свежего не обошлось.

24-летний Александр Педан с женой и дочерью / © instagram.com/pedanos

С годами менялась не только внешность Александра Педана, но и его семейное положение. Шоумен женился и стал отцом. Сначала на свет появилась дочь ведущего, а затем и сын.

34-летний Александр Педан с женой и дочерью / © instagram.com/pedanos

"Всем привет. Мне 44! Эволюция Педана: 4 - 14 - 24 - 34 - 44. Спасибо семье, друзьям и Силам обороны", - поделился шоумен.

44-летний Александр Педан с женой и дочерью / © instagram.com/pedanos

В комментариях звезды шоу-бизнеса начали активно поздравлять Александра Педана с днем рождения. Теплые слова ему написали ведущая Соломия Витвицкая, актриса Анастасия Цимбалару, продюсер Юрий Горбунов, певица Джамала и многие другие.

