Александр Педан признался, что его дочь будет вступать в вуз в Украине: "Это было ее решение"

Ведущий Александр Педан признался, что как отец абитуриентки, не сторонник зарубежных вузов, и рассказал, почему важно сегодня поддержать украинское образование.

По словам Александра Педана, сделать правильный выбор в 17 лет – непросто, а сделать его в условиях войны – задача со звездочкой. Но абитуриенты должны выбрать свой путь самостоятельно, а родители отнестись к нему с уважением.

"Моя боль, как отца, у которого дочь абитуриентка, совпадает с болью 90 процентов украинцев, чьи дети также не знают, куда поступать. Трудно поехать куда-то, трудно получить информацию. А потом молодежь вступает туда, где близко домой, где дешевле домой, где дешевле, или где престижно, модно, где училась вся династия. Это не правильно. Будущие студенты должны самостоятельно выбирать свой путь", — сказал Педан в интервью "Общественному".

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

17-летняя дочь Александра, Валерия с выбором университета колеблется по сей день. Единственное, в чем уверена девушка, что она хочет учиться в Украине.

"Мы сели с Лерой и поговорили. Это было ее решение. Я пытался не давить. Родители не должны давить на детей. Но мы решили, что она будет учиться в Украине", — рассказывает Александр.

Телеведущий убежден: сегодня как никогда нужно поддержать украинские вузы. Потому что работать продолжают даже эвакуированные университеты из Мариуполя, Херсона, Харькова. Вместе с дочерью Александр даже снял проект об украинских высших учебных заведениях, который называется "УниверСheck". Идея пришла еще до войны, съемки также проходили задолго до полномасштабного вторжения Но сегодня проект приобрел совершенно новые смыслы.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

"Мы решили помочь абитуриентам со знакомством с вузами и поехали с Лерой в путешествие по университетам Украины, — говорит телеведущий. — Мы открываем полностью "кухню" обучения — Лера со своей стороны как абитуриентка, я со стороны родителей. На выходе имеем две точки зрения" .

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