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Александр Педан признался, почему последние пять лет не проводит новогодние корпоративы

Александр Педан признался, почему последние пять лет не проводит новогодние корпоративы

Александр Педан

Артист поделился, где и с кем встретит зимние праздники.

Телеведущий и капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан поделился планами на зимние праздники.

Как признается знаменитость, в этом году в новогодний период больше внимания он уделит семье. В частности, на Рождество в Киев приедет его дочь Лера с парнем Даней. Ведь дети создают главное праздничное настроение в звездной семье. Педан говорит, что с тех пор, как повзрослел сын Марик, он уже отказывается от работы в Новый год. Так что 2025-й будет встречать дома.

"Раньше я много работал в новогоднюю ночь. Наверное, до того момента, когда Марик повзрослел и захотел праздновать. Последние пять лет я уже не работаю в новогоднюю ночь. Считаю это семейным праздником и мне очень комфортно и классно встретить его дома. После многих лет работы, когда я впервые встретил его в кругу семьи, я понял, насколько мне этого не хватало. Поэтому в этом году на праздники будем дома", – поделился ведущий.

Александр Педан / ©
Александр Педан

И если Александр будет ответственен за развлечения, то готовить фирменные блюда возьмется жена ведущего – Инна Педан. Звезда говорит, что в Новый год также включит шоу "Я люблю Україну", что станет их традицией.

"В этом году на телевизоре у нас будет новогодний выпуск "Я люблю Україну". Я думаю, что он будет идеальным выбором для просмотра в новогодний вечер. Во-первых, он очень интересный, веселый, позитивный и про украинские традиции. Там будет много приятных звезд, поэтому его можно смотреть и играть вместе с нами", – подчеркнул Александр Педан.

Смотрите телеканал ТЕТ 31 декабря в 18:00 и встречайте Новый год с проектом "Я люблю Україну" и любимыми звездами – Александром Педаном, Юрием Ткачем, Ксенией Мишиной, Дарьей Квитковой, Евгением Клопотенко, Александрой Машлятиной и Фимой Константиновским.

Напомним, недавно певица Оля Полякова также поделилась, где и с кем впервые за длительное время проведет новогодние праздники.

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