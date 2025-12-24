Александр Педан рассекретил, где живет и кем работает его 20-летняя дочь

Александр Педан с дочерью

Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан рассекретил, где живет и кем работает его дочь.

Валерии сейчас 20 лет. Девушка получает образование по специальности социология в одном из престижных вузов Львова. Итак, именно там она сейчас проживает. Кстати, Валерия поселилась вместе с парнем. Кроме учебы, дочь Александра Педана также работает. Она является SMM-специалистом.

Александр Педан в интервью "ЖВЛ представляет" признается, что на праздники дочь наконец приедет в Киев. Ведущий очень сильно радуется, что его семья соберется вместе. Кстати, Валерия едет не с пустыми руками, а везет родным подарки.

"Хочется увидеться с Леруськой. Она сейчас живет с парнем во Львове, там учится. Мы не так часто встречаемся всей семьей. Она уже живет немножечко отдельно", - делится ведущий.

Отметим, Александр Педан более 20 лет проживает в браке с женой Инной. Вместе они воспитывают двоих детей - 20-летнюю Валерию и сына Марка, которому 26 декабря исполнится девять лет.

