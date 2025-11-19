Александр Педан рассекретил особенные правила воспитания 8-летнего сына

Александр Педан с сыном

Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан рассказал о том, как воспитывает своего сына.

В семье шоумена особенное внимание уделяют учебе. Телеведущий отметил, что лично помогает Марику с уроками и повторяет с ним школьную программу. В частности, у них даже есть традиция - вместе читать книгу перед сном.

"Каждый вечер мы вместе читаем: я - четыре страницы, Марик - одну. Это наша традиция перед сном", - поделился Александр Педан на проекте "Ближче до зірок".

В семье также действуют четкие правила пользования гаджетами. В частности, Марику запрещено смотреть российские видео на YouTube: "Он знает, что эти видео нельзя просматривать, потому что это контент страны-врага".

Кроме учебы в школе, мальчик уже два года посещает занятия по Minecraft, где учится создавать собственные проекты и даже овладевает основами программирования.

"Каждую неделю он пишет свой первый, пока что простой код. Это очень развивает", - отметил Александр Педан.

Семья телеведущего поддерживает образование в интерактивной, развлекательной форме. Именно такой формат присущ шоу "Я люблю Украину", которое объединяет звезд и зрителей вокруг любви к стране, юмора и украинской культуры. Смотрите новые выпуски проекта каждое воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, недавно Александр Педан откровенно рассказал об учебе в университете. Ведущий уже два года как студент. Шоумен получает второе высшее образование.