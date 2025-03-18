Александр Педан рассекретил заработок 19-летней дочери и где она живет во время войны

Украинский ведущий Александр Педан рассказал о двух детях и где они сейчас.

Как признается звездный отец, его дочь Валерия активно продолжает учиться на социолога в одном из престижных университетов во Львове. В то же время, 19-летняя девушка пошла на подработку и устроилась как SMM-специалистка.

"Моя дочь учится в УКУ на социолога. У нее третий курс. И я радуюсь, что у них обучение офлайн. Она живет во Львове, ведет несколько проектов как SMM, подрабатывает, но обучение у нее – это номер один", — рассказал ведущий в интервью "РБК-Украина".

Александр Педан с дочерью

Тем временем 8-летний сын Педана Марко посещает уроки в школе. О будущей профессии юноша пока не раздумывает. Но, по словам ведущего, сын склонен к точным наукам и творческому мышлению.

"Сыну восемь лет. Он еще не знает, кем хочет быть. Последний раз он пошутил в школе и сказал, что хочет вырасти барсуком. Я хочу, чтобы он нашел себя и ему просто было кайфово заниматься тем, чем он хочет. Что вижу я? У сына хороший математический склад ума и он очень креативно мыслит".

Напомним, недавно ведущий Александр Педан высказался о помолвке коллеги Леси Никитюк и как отреагировал на ее новый статус.