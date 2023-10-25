Александр Педан рассказал о своем 20-летнем браке: "Жена неоднократно спасала его"

Украинский ведущий Александр Педан уже 20 лет живет в браке с супругой Инной.

Как признался шоумен, за эти годы они вместе много чего пережили. Педан поделился, что он очень сильно благодарен своей избраннице. По словам ведущего, его жена своей мудростью не раз спасала их брак во время кризисов. В детали Педан не стал вдаваться.

"За 20 лет семейной жизни неоднократно моя жена, как говорится, спасала брак своей мудростью", – признался шоумен в разговоре со Светланой Леонтьевой.

Александр Педан с женой и сыном / Фото: instagram.com/pedanos

Также Педан рассказал, что во время войны их с супругой брак стал гораздо крепче. К слову, Инна отказалась вместе с сыном уезжать за границу. По словам шоумена, это очень сильно укрепило их семью, что в такое тяжелое время они держались вместе.

"Я ей и 4-летнему сыну очень благодарен за то, что в начале полномасштабной войны я предложил им уехать за границу, а они сказали – нет, мы никуда от тебя не уедем. Мы держались кучки. Это действительно очень укрепило брак еще раз и точно его не развалило. Отношения на расстоянии – это очень и очень сложно. Я не знаю, как можно жить год-полтора отдельно и сохранить те чувства. Это просто люди живут каждый своей жизнью. И потому, к сожалению, эти браки разваливаются", — поделился Педан.

Александр Педан с семьей / Фото: instagram.com/pedanos

Напомним, недавно певец Тарас Тополя рассказал, как они с супругой спасали брак во время войны. К слову, музыкант остался в Украине, в то время как Елена вместе с детьми находилась полтора года в США.

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