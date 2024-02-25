Александр Педан шокировал, как хакеры похитили его аккаунт в соцсети

Украинский ведущий Александр Педан ошеломил признанием, как хакеры забрали у него доступ к его YouTube-каналу.

Знаменитость рассказал о досадной ситуации, случившейся за его карьеры. Так, Александр долгое время развивал свои проекты на YouTube-канале. Впрочем, однажды на пути появились хакеры, которые помешали работе ведущего и начали выпускать сомнительный контент для его подписчиков, предварительно изменив данные о канале:

"У меня украли YouTube. На нем вышло что-то о биткоинах. Они (хакеры - прим. ред.) его переделали на канал американской конторы, которая занимается биткоинами. Выпустили там фейковое видео и написали "в нашей конторе сегодня розыгрыш: вы нам биткоин, а мы вам – два". И кто-то сбрасывает, а они их обворовывают. А я не могу зайти, они украли его. Я не знал, что делать, потому что с YouTube очень тяжело. YouTube сказал, что "у вас нет ни ключей, нет паролей, то какой это ваш канал?", - рассказал ведущий в программе "Вихідний 2.0".

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

По словам Педана, злоумышленникам удалось получить доступ к его каналу из-за взлома старой почты. Впрочем, после огласки Александру написал украинский хакер и предложил помощь. Взамен неизвестный мужчина отказался от какого-либо вознаграждения и напоследок сказал лишь "Слава Украине!".

"Они (хакеры – прим. ред.) сломали мою украинскую старую почту и оттуда зашли. Все сразу заменили, поставили американский номер и я – до свидания. Я рассказал в сторис и на следующий день пишет мне парень, что вернет ее. Говорит: "Заходи сейчас, вот твой новый пароль, у тебя есть три минуты привязать аккаунт к своему телефону". И он мне все вернул!", - добавил Александр.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также стала жертвой мошенников и подробно рассказала, что произошло.

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