Александр Педан в годовщину брака показал, какой была его свадьба 22 года назад

Александр Педан с женой / © instagram.com/pedanos

Украинский ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан празднует годовщину брака с женой Инной.

Именно 22 года назад шоумен и его избранница официально стали супругами. Поэтому, ведущий в своем Instagram поздравил возлюбленную с особенной датой в их семейной жизни. В частности, он опубликовал серию фотографий с избранницей. Среди кадров был и снимок, который был сделан в день их свадьбы. Поэтому, можно разглядеть, как пара женилась.

Александр Педан с женой / © instagram.com/pedanos

Также Александр Педан адресовал жене теплые и приятные слова. Шоумен поблагодарил возлюбленную за годы прожитые вместе и что она была рядом и в горе, и в радостях. И, конечно, ведущий очень сильно радуется созданной ими семье с двумя замечательными детьми.

"22 года назад она сказала да! Инусь, люблю сильно! Ты лучшая жена, мать наших детей и подруга! Спасибо, что в горе и в радости!" - обратился к жене шоумен.

Александр Педан с женой в молодости / © instagram.com/pedanos

